Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda FC Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, çalışmalarına yarın saat 10.30 basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı