Beşiktaş Meslek Dernekleri Ortak Protokol İmzaladı

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü ve çeşitli meslek dernekleri, ortak faaliyetler yürütmek için iş birliği protokolü imzaladı. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, derneklerin kulübe katkı sağlayacağını belirtti.

Beşiktaş meslek dernekleri, ortak faaliyetler yürütülmesine ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.

Taksim'de İstanbul Barosunun teras katında düzenlenen organizasyona Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Zahide Esra Sayın'ın yanı sıra Beşiktaşlı Avukatlar Derneği, Beşiktaşlı Tıbbiyeliler Derneği, Beşiktaşlı Pilotlar Derneği, Beşiktaşlı Mimar Mühendis ve İş İnsanları Derneği ile Türk Hava Kartalları üyeleri katıldı.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, sektör derneklerinin siyah-beyazlı kulübe fayda sağlayacağını belirterek, "Beşiktaş adına çok önemli bir kazanç olduğunu düşündüğüm bir organizasyon. Beşiktaş'ın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Birlik ve beraberliği sağlayacak en önemli yapılar dernekler. Beşiktaş'a ulaşmak için bir takım organizasyonlara ihtiyaç var. Sektör dernekleri Beşiktaş için çok önemli ve değerli. Gerçek sektör örgütlerini doğru yapılanmalarla Beşiktaş'a fayda sağlayacak organizasyon haline getirirsek karşılığını hep beraber görürüz. Takım olmayan hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz. Camianın takım olmaya ihtiyacı var. Birbirini aşağı çeken değil, birbirine omuz veren, doğru işleri ön plana getiren yapılara dönüşüyor olmamız lazım. Bu tarz doğru organizasyonları destekleyeceğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim." diye konuştu.

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Özkan Burak Özmen de meslek grupları olarak siyah-beyazlı kulübe destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından dernekler iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
