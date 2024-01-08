Beşiktaş, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-86 yendi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Polat Parlak, Ahmet Murat Arıkanlı, Gündoğan Ali Balaban
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 23, Ellenberg 24, Fatmanur Karakaş 4, Ayşegül Günay Aladağ 13, Petronyte 10, Holmes 10, Merve Arı 2, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir, Candan Eylül Dikmen, Goncagül Kavak
Beşiktaş : Evans 30, Nogic 24, Elif Bayram 16, Li 14, Krivacevic 7, Melek Uzunoğlu, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Ceyda Conker
1. Periyot: 17-26
Devre: 42-44
3. Periyot: 62-64
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-86 yendi.