Beşiktaş, Marsilya’ya Dolmabahçe’de yine kaybetmedi

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Olympique Marsilya ile tarihinde üçüncü kez karşılaşan Beşiktaş, evinde rakibini bir kez daha mağlup etmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, evinde Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Rakibiyle tarihinde üçüncü kez karşılaşan siyah-beyazlılar, ikinci galibiyetini elde etti. İki ekip, ilk kez 2007-2008 sezonunda karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşılaşan tarafların randevularında Fransız ekibi sahasında 2-0, Beşiktaş ise Dolmabahçe'de 2-1 galip geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı