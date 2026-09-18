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Beşiktaş, Marsilya’ya Dolmabahçe’de yine kaybetmedi

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Olympique Marsilya ile tarihinde üçüncü kez karşılaşan Beşiktaş, evinde rakibini bir kez daha mağlup etmeyi başardı.

Olympique Marsilya ile tarihinde üçüncü kez karşılaşan Beşiktaş, evinde rakibini bir kez daha mağlup etmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, evinde Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yendi. Rakibiyle tarihinde üçüncü kez karşılaşan siyah-beyazlılar, ikinci galibiyetini elde etti. İki ekip, ilk kez 2007-2008 sezonunda karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşılaşan tarafların randevularında Fransız ekibi sahasında 2-0, Beşiktaş ise Dolmabahçe'de 2-1 galip geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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