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Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 Yenerek Avrupa Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Aldı

Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 Yenerek Avrupa Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Aldı
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UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, galibiyetin mutluluğunu dile getirerek gruptan çıkma hedeflerine odaklandıklarını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında ağırladığı İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Hollandalı çalıştırıcı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iyi işlere imza attıklarını belirten Van Bronckhorst, "Sonuçtan dolayı çok mutluyum. İyi bir tepki verdik. Malmö, fırsatlar buldu. Biz bunları iyi savunduk. Yakaladığımız fırsatları ise değerlendirdik. Bizi puan tablosunda daha yukarılara çeken bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde ilk hedeflerinin bir sonraki aşamaya geçmek olduğuna vurgu yapan Hollandalı teknik adam, "İlk 2 maçta mağlubiyet yaşadık ancak Olimpik Lyon'un ardından Malmö'yü de yenerek 6 puana ulaştık. Her galibiyet bizi gruptan çıkma hedefimize daha çok yaklaştırıyor. Sonrasına bakacağız. Avrupa'da oynamak zordur. Beklenmedik skorlar olabiliyor. Mücadele etmeniz lazım. Maccabi Tel Aviv maçını da kazanırsak 9 puana ulaşarak gruptan çıkma hedefimize bir adım daha yaklaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakada Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Semih Kılıçsoy'un performansıyla ilgili de konuşan Giovanni van Bronckhorst, "Semih, hem sol kanatta hem de ileri uçta oynayabiliyor. İkinci yarıda daha çok tehlike yarattı, topu tuttu ve hareketliydi. Rakibine vücudunu dayayıp dönebilen ve her iki ayağıyla şut çekebilen bir oyuncu. Ceza sahası, en tehlikeli olduğu yer. Semih, iyi işlere imza atıyor ve gelişiyor. Onun adına mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Hollandalı teknik adam, ilk golde asist yapan Norveçli oyuncu Jonas Svensson'un iyi oynadığını ve milli takıma davet edilmesini beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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