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Beşiktaş, Malmö Maçına 3 Değişiklikle Çıktı

Beşiktaş, Malmö Maçına 3 Değişiklikle Çıktı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı oynanan maçın 11'inden 3 değişiklik yaparak Malmö karşısında yeni bir kadro belirledi. Sakatlığı devam eden Immobile'nin yerine Joao Mario sahada, savunmada ise Svensson ve Paulista görevlendirildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'de son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Malmö mücadelesine çıktı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'in 11. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda 3-1 mağlup oldukları Kasımpaşa maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Malmö karşısına çıktı.

Hollandalı çalıştırıcı, savunmada Onur Bulut ve Emirhan Topçu'nun yerine Jonas Svensson ile Gabirel Paulista'ya şans verdi.

Sakatlığı bulunan ve kadroda yer almayan Immobile'nin yerine de Joao Mario 11'de sahada yer aldı.

Beşiktaş, Malmö mücadelesine şu 11'le çıktı:

"Mert Günok - Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku - Ndour, Gedson Fernandes, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario - Semih Kılıçsoy."

Immobile'nin yokluğunda Semih ileri uçta

49 yaşındaki teknik direktör, golcü oyuncu Immobile'nin yokluğunda ileri uçta Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Malmö karşısında takımının gole en yakın ismi olacak Semih, bu sezon ilk kez forvette oynayacak.

Giovanni van Bronckhorst, tüm kulvarda oynanan 17 karşılaşmanın 16'sında Immobile'yi o bölgede sahaya sürdü.

Sadece Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda 4-0 kaybedilen Ajax müsabakasında Mustafa Erhan Hekimoğlu santrfor olarak maça başlamış, ikinci yarının başında ise Ciro Immobile oyuna dahil olmuştu.

Paulista 4 maç sonra döndü

Süper Lig'in 8. haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında sakatlanan Brezilyalı savunması Gabriel Paulista, 4 maç sonra formasına kavuştu. Paulista, ligde Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa mücadelelerini kaçırırken, Avrupa Ligi'nde de deplasmanda oynanan Lyon karşılaşmasında formasından uzak kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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