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Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktı

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Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktı

İstanbulspor ile karşılaşan Beşiktaş karşılaşmada ilginç bir gol buldu. N'Koudou'nun kullandığı çift vuruşta kaleci Jensen topu tutmak isterken elinden kaçırdı ve kalesinde gole engel olamadı. Çift vuruş olmasından dolayı eğer top, Jensen'e hiç dokunmadan ağlarla buluşsaydı gol geçerlilik kazanmayacaktı.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Mücadelede siyah-beyazlılar ilginç bir gole imza attı.

JENSEN TOPU TUTAMADI

Mücadelenin 6. dakikasında İstanbulspor ceza sahası önünde çift vuruş kazanan Beşiktaş'ta topun başına N'Kouodu geçti. Yıldız futbolcunun vuruşunda, topu kontrol etmek isteyen İstanbulspor kalecisi Jensen başarılı olamadı ve kalesinde golü gördü. Ancak ilginç bir detay dikkat çekti.

Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktıGörüntü: Beinsports

Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktıGörüntü: Beinsports

Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktıGörüntü: Beinsports

Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktıGörüntü: Beinsports

Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktıGörüntü: Beinsports

Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktıGörüntü: Beinsports

Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktıGörüntü: Beinsports

Beşiktaş maçında ilginç anlar! Kaleci kaleyi boş bıraksa gol geçersiz sayılacaktıGörüntü: Beinsports

GOL GEÇERLİ SAYILDI

Çift vuruş olmasından dolayı Jensen, N'Koudou'nun şutunda topa hiç dokunmasaydı gol geçerli sayılmayacaktı. Ancak Danimarkalı kalecinin topun kontrolünü sağlamak için yaptığı müdahale sonucu gol geçerli sayıldı.

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