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Beşiktaş maçında 3 sakatlık birden: Futbolculardan bir tanesi hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş maçında 3 sakatlık birden: Futbolculardan bir tanesi hastaneye kaldırıldı
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı ağılayan Sivasspor'da Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, yaşadıkları sakatlıkların ardından 39. dakikada oyundan alındı. Bunun yanı sıra başının döndüğünü işaret eden Ziya, kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü. Ayrıca Beşiktaş'ta Gedson Fernandes de sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi takımda iki sakatlık birden yaşandı.

TOLGA VE ZİYA SAKATLANDI

Sivasspor'da peş peşe sakatlık yaşayan Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, yaşadıkları sakatlıkların ardından oyundan çıktı. sakatlanan iki isim yerine 39. dakikada Azizbek Turgunboev ve Bieganski oyuna dahil oldu.

ZİYA ERDAL HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan başının döndüğünü işaret eden Ziya Erdal, kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü. Tecrübeli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GEDSON FERNANDES DE DEVAM EDEMEDİ

Ayrıca Sivasspor'daki iki zorunlu değişikliğin ardından Beşiktaş da mecburi bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi ve oyundan çıktı. Gedson'un yerine 78. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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