Beşiktaş maçı sonrası taraftarın canlı yayında duyulan sesi herkesi şok etti: Allah belanızı versin

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor maçı sonrası stat çıkışında açıklama yaparken taraftarın söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı. Kocadağ'ın tam röportaj verdiği sırada Kayserispor'u desteklediği düşünülen bir taraftarın, "Hepsi durmuş bak bunları çekiyor. 90 dakika biz mücadele verdik. Hiçbiri mücadele vermedi. Hepsi ruhsuz bunların. Allah belanızı versin." diyerek isyan etmesi canlı yayına yansıdı.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, röportaj verdiği sırada talihsiz bir an yaşadı.

"ALLAH BELANIZI VERSİN"

Emre Kocadağ'ın stat önünde röportaj verdiği sırada Kayserispor'u desteklediği düşünülen bir taraftar, "Hepsi durmuş bak bunları çekiyor. 90 dakika biz mücadele verdik. Hiçbiri mücadele vermedi. Hepsi ruhsuz bunların. Allah belanızı versin." dedi. Kocadağ ve basın mensuplarının büyük şaşkınlık yaşadığı o anlar yayına yansıdı.

"1-2 TAKVİYE DAHA DÜŞÜNÜYORUZ"

Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, "Zirve yarışında devam edeceğiz. Aboubakar takviyesi geldi. 1-2 takviye daha düşünüyoruz. İnşallah bunları da yaparsak Beşiktaş zaten ligin yarışmacı takımı ama zirveyi de zorlayacak." dedi.