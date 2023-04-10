Beşiktaş maçı sonrası Giresunspor cephesinden yaylım ateşi: Bu yumruğu bize değil, Türk futboluna attı

Giresunspor Başkan Vekili Ferhat Karademir, kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karademir, Aboubakar'ın çok tartışılan pozisyonu için, "Bu yumruğu bize değil Türk futboluna atmıştır. Daha birkaç hafta önce net kafa atan oyuncuya kırmızı vermemek için 'Abartıyor' diyerek VAR hakemlerine karşı gelecek kadar Beşiktaş'ı korumaya çalışan bir hakemi, bu maça vermenizin sebebi belli oldu. Lale Hanım acil istifa." dedi.

Öne geçtiği Beşiktaş maçını 3-1 kaybeden Giresunspor'da maç sonu hakem yönetimine tepki gösterildi. Karadeniz ekibinin başkan vekili Ferhat Karademir, sosyal medya hesabından çok sert paylaşımlarda bulundu.

"LALE HANIM ACİL İSTİFA"

Aboubakar'ın Giresunsporlu futbolcuya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmemesini eleştiren Karademir, "Aboubakar, bu yumruğu bize değil Türk futboluna atmıştır. Daha birkaç hafta önce net kafa atan oyuncuya kırmızı vermemek için abartıyor diyerek VAR hakemlerine karşı gelecek kadar Beşiktaş'ı korumaya çalışan bir hakemi bu maça vermenizin sebebi belli oldu. Lale Hanım acil istifa!" dedi.

"ATİLLA BEY İZLEMEYE TENEZZÜL ETMEZ"

Karademir ayrıca, "Kara gecenin başlangıç pozisyonu; penaltı pozisyonu öncesi Salih'in Alper'i çok net çekmesi ve net faul sonrası, oyuncularımızın yoğun itirazına rağmen VAR devreye girmedi. Atilla Bey izlemeye tenezzül etmez. Sonrasında oyuncumuz Perez'e çok net ceza sahası içinde penaltı yapıldı." ifadelerini kullandı.

"ADALET HERKESE LAZIM"

Giresunsporlu yönetici son olarak, "Bizim çalınan hakkımız ağır gelir, taşıyamazsınız. Çünkü, haddinden fazla emek taşır. Adalet herkese lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan acil reaksiyon bekliyoruz. Aksi takdirde camia olarak yaşananların bilginiz doğrultusunda olduğu fikri ortaya çıkacaktır. Lale Orta acil istifa." paylaşımında bulundu.

Aboubakar'ın yumruk attığı iddia edilen pozisyon (Görüntü: beIN Sports)