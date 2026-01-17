Haberler

Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun Kökçü'ye sürpriz talip

Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun Kökçü'ye sürpriz talip Haber Videosunu İzle
Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun Kökçü'ye sürpriz talip
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zenit, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor. Orta saha oyuncusu Gerson'u 27 milyon euro karşılığında Cruzeiro'ya gönderen Zenit, bu boşluğu doldurmak için hedefini Orkun Kökçü olarak belirledi. Rus ekibinin, Orkun için yüklü bir bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.

  • Rus futbol kulübü Zenit, Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor.
  • Zenit'in teklifi, Orkun Kökçü'nün Benfica'dan Beşiktaş'a transferinde ödenen 30 milyon euro bonservis bedelini aşmaya hazır.
  • Orkun Kökçü'nün şu an için Beşiktaş'tan ayrılma niyeti yok.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın sezon başında rekor bedelle Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü'ye sürpriz bir talip çıktı.

ZENIT, ORKUN'UN PEŞİNDE

Orta sahadaki yıldızı Gerson'u Brezilya ekibi Cruzeiro'ya 27 milyon euro karşılığında yollayan Zenit, o bölgedeki boşluğu doldurmak için rotasını Beşiktaş'a çevirdi. Rus ekibi, elde edilen gelirle Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor.

30 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE TEKLİF

Bu doğrultuda Zenit, Orkun Kökçü için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Rus basınında çıkan haberlere göre; Zenit'in Beşiktaş'ın Orkun için Benfica'ya ödediği 30 milyon euro bonservis bedelini aşmaya hazır. Ancak teklifin tam rakamının şimdilik gizli tutulduğu belirtildi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AYRILMA DÜŞÜNCESİ YOK

Haberde çocukluk aşkı olan Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Orkun Kökçü'nün şu an için siyah-beyazlı takımdan ayrılma gibi bir niyeti olmadığı vurgulandı. Beşiktaş'ın da milli oyuncuyu takımdan göndermeye sıcak bakmadığı dile getirilirken, Zenit'in bu transferde işinin zor olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasını tüm kulvarlarda 21 kez giyen Orkun, bu maçlarda 3 golün asistini yapmayı başardı.

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com / Spor
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor
Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider

Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi