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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Seyircisiz Oynanacak

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv Maçı Seyircisiz Oynanacak
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maç, Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz gerçekleştirilecek. Yerel makamların kararı doğrultusunda, 28 Kasım 2024 tarihindeki müsabaka, taraftar yokken oynanacak.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Maccabi Tel Aviv mücadelesi Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanacak.

UEFA tarafından geçtiğimiz günlerde tarafsız sahada oynanacağı açıklanan Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv mücadelesinin yeri belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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