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Beşiktaş, ligden çekilen Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i transfer etti

Spor Haberleri

Beşiktaş, deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i renklerine bağladı. 32 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ligden çekilen Gaziantep Fk'nın Rumen futbolcusu Alexandru Maxim, Beşiktaş'a transfer oldu.

KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK

Beşiktaş, Gaziantep Fk'dan Alexandru Maxim'i kiralık olarak renklerine bağladı. Rumen futbolcu sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş, ligden çekilen Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i transfer etti

MAXIM'İN KARNESİ

Rumen oyuncu bu sezon Gaziantep FK formasıyla 25 maçta forma giydi. Maxim bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 10 asistlik katkı yaptı.

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