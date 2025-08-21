Beşiktaş, Lausanne Sport ile 1-1 Berabere Kaldı
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Beşiktaş, İsviçre'de Lausanne Sport ile karşılaştı ve maç 1-1 sonuçlandı. Beşiktaş'ın golü Rashica'dan gelirken, Lausanne Sport'un eşitlik golü Okoh ile geldi.
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne Sport ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sağ kanattan Rashica'nın ortasında arka direkte Rafa Silva'nın şutunda top az farkla dışarı gitti.
70. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın pasında Abraham'ın şutunda top savunmadan döndü.
78. dakikada Diakite'nin ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.
83. dakikada sağ kanattan Olivier Custodio'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Okoh'un vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Stade de la Tuiliere
Hakemler: Sigurd Smehus Kringstad, Runar Langseth, Ole Andreas Haukasen
Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty (Fofana dk. 90+2), Soppy (Butler-Oyedeji dk. 63), Roche, Custodio, Lekoueiry (Alban Ajdini dk. 85), Sene, Diakite (Sigua dk. 85)
Yedekler: Thomas Castella, Tim Hottiger, Hamza Abdallah, Lorenzo Bittarelli, Lippo,, Seydou Traore, S. NDiaye, Muhannad Al Saad
Teknik Direktör: Peter Zeidler
Beşiktaş: Ersin, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Rashica (Taylan Bulut dk. 84), Orkun (Kartal Kayra Yılmaz dk. 84), Ndidi, Jurasek (Emrecan Terzi dk. 68), Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
Yedekler: Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tayyip Talha Sanuç, Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Necip Uysal
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Okoh (dk. 83) (Lausanne Sport), (Rashica (dk. 45) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Uduokhai, Rashica, Abraham (Beşiktaş) - İSTANBUL