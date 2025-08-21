Beşiktaş, Lausanne ile Şampiyonlar Ligi'nde Karşılaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre'nin Lausanne takımına konuk oldu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, defansif önlemler alarak 3 stoperle sahaya çıktı. Mert Günok ve Svensson sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı, kaptanlık ise Orkun Kökçü'ye verildi.

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda İsviçre takımı Lausanne ile karşılaştı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Lausanne karşısına takım dizilişini değiştirerek çıktı. Norveçli teknik adam 3 stoperi birden sahaya sürerek defansif güvenliği ön planda tutmayı amaçladı. Rasjhica'yı sağ, Jurasek'i sol kanatta görevlendiren Solskjaer, orta ikiliyi Ndidi, Orkun, hücumu ise Joao Mario, Rafa Silva ve Abraham'dan oluşturdu. Siyah beyazlılar sahaya Ersin, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Rashica, Ndidi, Orkun, Jurasek, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham 11'i ile çıktı.

MERT GÜNOK VE SVENSSON'UN SAKATLIĞI GEÇMEDİ

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Svensson ağrıları olduğu için kadrodan çıkartıldı. Dünkü idmanda kendilerini deneyen iki futbolcu da ağrıları artınca kadroya alınmadı. Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu, Svensson'un yerine de Jurasek onbire dahil edildi.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ

Siyah beyazlıların yeni transferi Orkun Kökçü, Lausanne maçına kaptan olarak çıktı. Birinci kaptan Mert Günok'un sakatlanıp kadrodan çıkartılmasıyla kaptanlık pazubandı Orkun Kökçü'ye verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstenmeyen görüntüler! Vatandaşların günlerdir direndiği mahalleye polis girdi

Vatandaşların günlerdir direndiği mahalleye polis girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.