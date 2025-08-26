Beşiktaş, Lausanne ile Rövanş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Lausanne ile oynayacağı rövanş maçı için antrenmanlarına devam etti. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleşen idman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
