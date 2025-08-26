Beşiktaş, Lausanne ile Rövanş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL