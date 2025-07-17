Beşiktaş, Kyle Walker-Peters Transferinden Vazgeçti

BEŞİKTAŞ, Kyle-Walker Peters'ın transferinden vazgeçtiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta daha önce prensip anlaşmasına varıldığı açıklanan ve ardından İstanbul'a davet edilen Kyle-Walker Peters'ın transferi iptal oldu. İngiliz savunmacı, siyah-beyazlı ekipten düşünmek için bir kez daha süre isteyince Beşiktaş, transferden vazgeçti

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir. Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.