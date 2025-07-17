Beşiktaş, Kyle Walker-Peters Transferinden Vazgeçti

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters Transferinden Vazgeçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, prensip anlaşmasına varılan İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters'ın transferinin iptal olduğunu açıkladı. Walker-Peters, ek süre isteyince kulüp transferden vazgeçme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ, Kyle-Walker Peters'ın transferinden vazgeçtiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta daha önce prensip anlaşmasına varıldığı açıklanan ve ardından İstanbul'a davet edilen Kyle-Walker Peters'ın transferi iptal oldu. İngiliz savunmacı, siyah-beyazlı ekipten düşünmek için bir kez daha süre isteyince Beşiktaş, transferden vazgeçti

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir. Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı

'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.