Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile Anlaşma Sağladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu yarın İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters, yarın İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık

Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınır mı? Bakandan yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Fahiş ceza yolda

Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Milyonluk ceza yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.