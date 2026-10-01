Beşiktaş Kulübünden "Pembe Ekim" farkındalığına destek

Beşiktaş Kulübünden "Pembe Ekim" farkındalığına destekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Kulübü, "Pink October" (Pembe Ekim) adıyla anılan Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürütülen çalışmalara destek verdi.
Beşiktaş Kulübü, "Pink October" (Pembe Ekim) adıyla anılan Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürütülen çalışmalara destek verdi.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Erken tanı hayat kurtarır. Kansersiz Yaşam Derneği'nin 'Pink October' kapsamında yürüttüğü farkındalık çalışmalarına destek oluyor, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekiyoruz." denildi.
Farkındalık kapsamında siyah-beyazlıların futbol maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı pembe ışıklarla aydınlatıldı.
Kaynak: AA