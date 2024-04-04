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Beşiktaş Kulübü TFF'yi eleştirdi

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Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor- Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan dolayı verilen cezalar hakkında açıklama yaparak, TFF'yi eleştirdi ve, "Kuralların kişilere ve kulüplere göre değişimini Türk futbolu adına kaygıyla izliyor, not ediyoruz" dedi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de spor hukukunun bu kadar değersizleştirildiği, standardının kalmadığı ve adalete güvenin yok olduğu başka bir dönem görülmemiştir.

Günden güne maç sayısının arttığı, fikstürlerin yoğunlaştığı gerçeğine dayanarak çağdaş spor hukukunda kararlar hızlı alınmalıdır. Kararlar, doğru ve evrensel standartlara göre belirlenmelidir. Ne yazık ki federasyonumuz bu konuda aldığı kararlarla güveni sağlamaktan yoksundur.

Bir sporcumuza dudak okuma yöntemiyle 1 gecede kural değiştirerek 6 maç ceza veren, 1 sporcumuza sahaya inen taraftarı arkadaşını koruma amaçlı uzaklaştırdığı için ceza veren federasyonla ülke gündemini 15 gündür meşgul eden olaylı maç sonrası bilinen cezaları veren federasyon aynıdır.

Türk futbolu, Josef de Souza olayında yaşananların oyunun gelecekte uğrayabileceği yıpranmayı göz önünde bulundurarak irdeleyip içtihatlar kurmak, spor hukukunu gelişen şartlara göre güncellemek yerine, genel geçer bir itinasızlıkla ele almanın faturasını içinden çıkılmaz bir kaosla ödemek zorunda kalmıştır.

Geç ve geçmişe kıyasla orantısız alınan kararlar, geleceğe dair adaletin tesis edilebileceği yönünde güveni topyekün ortadan kaldırmıştır. Kuralların kişilere ve kulüplere göre değişimini Türk futbolu adına kaygıyla izliyor, not ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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