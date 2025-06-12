Beşiktaş Kulübü'nün Eski CEO'su Uğur Gökhan Sarı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Beşiktaş Kulübü'nün Eski CEO'su Uğur Gökhan Sarı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Beşiktaş Kulübü'nün eski Üst Yöneticisi Uğur Gökhan Sarı, aile üyeleri ve kulüp yönetimi tarafından düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Sarı'nın cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı ve Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü Şirketler Grubunun eski Üst Yöneticisi (CEO) ve divan kurulu üyesi Uğur Gökhan Sarı, son yolculuğuna uğurlandı.

Sarı için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Orhan Özalp, eski başkanlar Fikret Orman ve Serdar Bilgili, kulübün eski yöneticisi ve divan kurulu başkan adayı Ahmet Ürkmezgil, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekilleri Hüsnü Güreli ve Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Aziz Akkaya'nın yanı sıra Sarı'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından 58 yaşında vefat eden Uğur Gökhan Sarı'nın naaşı, Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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