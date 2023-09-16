Beşiktaş Kulübü'nün 2023 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı başladı

Beşiktaş Kulübü'nün BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılan 2023 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro olarak hazır bulunduğu toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklanacak ve gündeme ilişkin açıklamalar yapılacak.