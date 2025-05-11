Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Minibüs yayaların arasına daldı, ortalık kan gölüne döndü

Beşiktaş Kulübü Genel Kurulunda Oy Verme İşlemi Tamamlandı

Beşiktaş Kulübü Genel Kurulunda Oy Verme İşlemi Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi. 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı olduğu kongrede, Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy başkanlık için yarıştı. Yaklaşık 5 bin 500 üye oy kullandı.

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının belli olacağı kongrede üyeler, 30 sandıkta oy kullandı.

27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Kulüpten alınan bilgiye göre, Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un başkanlık yarışı verdiği genel kurula, yaklaşık 5 bin 500 üye katıldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Canlı: Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor! İşte sandık sonuçları

Beşiktaş'ta seçim günü! İlk sandıklarda büyük fark
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.