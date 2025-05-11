Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu'nda Serdal Adalı Oyunu Kullandı

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, oyunu kullandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Adalı, oyunu 7. sandıkta verdi.

Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Serdal Adalı, "Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Güzel günler ileride inşallah. Gelip oy kullanan genel kurul üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.