Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan transfer açıklaması Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ihtiyaç olan bölgelere transfer çalışmalarının 1 hafta içerisinde bitebileceğini söyledi.

Başkan Adalı, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçen yıl da transferde son günlere kaldıklarını anımsatan Serdal Adalı, "Kış sezonunda transfer yapmak çok zor. Boşta kalanlardan daha çok ihtiyaçlara karşılık verecek oyunculara yoğunlaştık. Bizden oyuncu istenince kolay cevap vermiyorsak karşı taraftan cevap almak da kolay olmuyor. Tahmin ediyorum ki 1 hafta içinde üzerinde çalıştığımız oyuncular konusunda sonuç alırız. Transfer biraz süre alıyor. Kış transfer sezonunda transfer yapmak maliyetli. Bunlara dikkat ederek transfer yapacağız. İhtiyacımız olan bölgelere 1 hafta içinde transferleri bitiririz diye tahmin ediyorum." diye konuştu.

Kamuoyunda transferlerin geciktiğine dair yorumların mali sebeplerden dolayı olmadığının altını çizen Adalı, "1 yıldır maalesef kurumsal olarak futbol takımının işleyişi olarak düzgün bir şey bulamadık. Kurumsal yapıyı düzeltmek, ayağa kaldırmak kolay bir hadise değil. Camianın morali zaten yerlerde, enkaz edebiyatından da uzak durmaya çalışıyoruz. Camiamız rahat olsun. Tünelin sonundaki ışığı gördük. Mali olarak üzerinde çalışıyoruz ama transferlerin gecikmesinin parayla pulla ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

"Demir Ege ve Abraham'a teklif var"

Serdal Adalı, siyah-beyazlı oyuncular Demir Ege Tıknaz ve Tammy Abraham'a tekliflerin olduğunu açıkladı.

Demir Ege Tıknaz'a gelen teklifler olduğunu duyuran Adalı, "Demir Ege de gitmek istiyor. Gidebilecekler listesinde Rafa Silva da var. Abraham'a gelen bir teklif var. Abraham'ın gidişine sıcak da bakmıyoruz. Başka teklif gelen oyuncu yok. Gelirse de oturup düşünürüz." şeklinde konuştu.

Adalı, İngiliz golcü Tammy Abraham'a resmi sayılabilecek bir teklifin varlığını dile getirerek, "İngiltere'den bir takım daha ilgileniyor. Bir yere gönderelim gibi düşüncemiz yok. Önümüze neler çıkacak göreceğiz. Bize gelen teklifte oyuncu yok. Aston Villa'da teknik kadronun istediği oyuncular var. Kendimiz onlara ilettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Ağırlıklı olarak savunma hattına istek var"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, teknik heyetin ağırlıklı olarak savunma hattına transfer isteğinin olduğunu anlattı.

Takımdaki eksikleri tamamlayacaklarını vurgulayan Adalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teknik heyetten ağırlıklı olarak savunma hattına istek var. Paulista ve Jurasek gitti. Giden oyuncuların yerine transfer yapma ihtiyacı doğdu. Oyuncular gitmeden önce teknik heyetin istediği mevkiler de oralardı. Sol kanat, stoper ve emin olunca 6 numara transferi istiyoruz. İstediğimiz oyuncuları bulmak çok zor. Tamamlarsak bunları iyi yol alacağız. Yapılan transferlerin arkasındayız. Hepsi karakterli oyuncular. Sahada mücadele eden, kavga eden bir takım var. Oluşturmaya da devam edeceğiz. Önceden şikayetlerimiz de buydu. Eksikler tamamlanarak bu takım yukarıya doğru gidecek."

"Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu"

Serdal Adalı, Portekiz ekibi Benfica'nın Rafa Silva ile ilgili girişimde bulunduğunu duyurdu.

Portekiz temsilcisine taleplerini ilettiklerini belirten Adalı, "Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik. O çizgiye inilirse Rafa gider. Olmazsa Rafa burada kalır. Bizim için de maaşı önemli değil. Beşiktaş'ın futbolcusu olarak hayatına devam eder." diye konuştu.

Futbol takımının iyi performans sergilediğini anlatan Adalı, " Beşiktaş'ta hiçbir zaman yabancı oyuncu sayısı bu rakamlara düşmemişti. 30'a yakın futbolcu gitti. Halihazırda iyi de oynuyoruz. Azaldıkça oyuncuların performansları da yükseliyor. Kış sezonunda maksimum 3 transfer, sonrasında fırsat transferi olabilir." ifadelerini kullandı.

Jörgensen, Agbadou ve Tavares ile ilgili

Başkan Serdal Adalı, transferde adı geçen Filip Jörgensen, Emmanuel Agbadou ve Nuno Tavares ile ilgili ise şöyle konuştu:

"Kaleci Filip Jörgensen gelmek istiyor. Chelsea'nin kiralama limitlerinin dolu olması sıkıntı olan. Limitlerinin açılmasını bekliyoruz. Kolay hadiseler değil. Biraz zaman alacak. En son gelecek oyunculardan biri. Emmanuel Agbadou'ya teklifi yaptık, bekliyoruz. Futbolcu gelmek istiyor. Kulübüyle görüşüyoruz. Kulübü 'tamam' dediğinde 1 saat sonra da 1 hafta sonra da bitebilir. Nuno Tavares ile ilgili futbolcu tarafında bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımız kulüple görüşüyor. Olmayacak gibi görünmüyor. Transfer bu, olmayabilir de. Alternatifleri de hazır. Hangi transfer daha erken gelir birkaç güne göreceğiz."

Taraftara mesaj

Başkan Serdal Adalı, toplantının son bölümünde siyah-beyazlı taraftarlara ve camiaya seslendi.

Beşiktaş Kulübünün faizli borcunun kalmayacağının altını çizen Adalı, " Beşiktaş'ta bir şeyler ne zaman düzelmeye başlasa sosyal medya mayıs ayında seçim yapıyor. Yönetim değişiyor, yeni yöneticiler seçiyor. Biraz daha sabırlı olsunlar. İlk önce bu tüzüğü değiştireceğiz. Bu borçları da ödeyeceğiz. Koyarız sandığı ortaya, istedikleri zaman seçim yaparız. Seçim lafını yapmak Beşiktaş'a zarar vermekten başka bir şeye yaramaz. Yönetimimden şikayetim yok. Memnun olmadığım şeyleri de kendilerine söylüyorum. İkiye veya üçe bölünmüşlük yok. Beşiktaş ailesinin işlerini yöneten bir yönetim kurulu var. Tüzüğü değiştirelim ve borçları ödeyelim, ne zaman istiyorlarsa seçim yapalım. Beşiktaş camiası da işlerimizi bitirdikten sonra kim tarafından yönetilmek istiyorsa buna karar verecek genel kuruldur. Beşiktaş'ın işleri yoluna girsin bir. Herkes Beşiktaş için elinden geleni yapıyor." şeklinde görüş belirtti.

Dikilitaş Projesi ile ilgili bilgi de veren Adalı, "Konu sosyal medyada saptırılıyor. İmar değişikliği çalışmaları yapılacak. Proje planladığımız şekilde gidiyor. İhaleye girecek firmalar belirlendi. Projeyi anlattım. Proje, İstanbul'un en güzel yerinde gerçekleşecek. Beşiktaşımızın finansal olarak kurtuluşunun reçetesi. İnşallah bundan sonra da planlandığı gibi gider. Mali kaostan da inşallah kurtuluruz." diyerek konuşmasını tamamladı.