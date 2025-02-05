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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan Bakan Bak'a Ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan Bakan Bak'a Ziyaret
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek, kulübün güncel durumu hakkında bilgiler paylaştı. Ziyarette, Adalı Bakan'a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Ziyarette, Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül de yer aldı.

Başkan Adalı, ziyaretin sonunda Bakan Bak'a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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