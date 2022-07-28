Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den gündeme ilişkin açıklamalar Açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulübün Nesine.com ile yaptığı sponsorluk anlaşması dolayısıyla Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreninde siyah-beyazlı futbol takımının transfer çalışmaları, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi, kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'nın durumu ve finansal konularda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ahmet Nur Çebi, "Transferin sonuna geldik. Çok iyi çalıştık ve yol aldık. Belki 1-2 transfer gerekebilecek ama sonuçlarına cumartesi günü oynayacağımız hazırlık maçından sonra bakacağız. Birçok alternatifi değerlendiriyoruz. Temkinli davranıyoruz. Her transfer tutmayabiliyor." dedi.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya ekibi Rangers'a transferini değerlendiren Başkan Çebi, "Bir futbolcunun değeri, kendisine verilen en yüksek rakamdır. Siz hayallerle bunu gerçekleştiremezsiniz. Gönlümde değerini bulmadı. İşin uzadığını gördünüz. Bu, oyuncunun burada kalmasını arzu etmemden kaynaklandı. Rıdvan'ın bizimle yola devam etmesini istememe rağmen kendisi inanılmaz derecede gitmek istedi. 'Hayır' demeye kıyamadım. İstemeyerek de olsa Rıdvan'ın yolunu açtık. Yetiştirdik, hayallerinin önünü açık bıraktık. Allah yolunu açık etsin." diye konuştu.

"Serdar, yaşamış olduğu olayın sonuçlarını iyi değerlendirdi"

Avusturya kampındaki hazırlık maçında oyundan alındıktan sonra sergilediği tavırlar nedeniyle kadro dışı bırakılan ancak daha sonra özür dileyen genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın durumuyla ilgili de konuşan Çebi, şu görüşleri paylaştı:

"Serdar, altyapımızdan gelen genç bir çocuğumuz. Çocuklarımızın hataları olduğu zaman konuşmamız gerekiyor. Bazen başka aksiyonlar almamız gerekiyor. Hiç anlamayanlar da var. Serdar yaşamış olduğu olayın sonuçlarını iyi değerlendirdi. Sarıldık ve öpüştük. Yolumuza devam ediyoruz. Altyapıdan gelen çocuklarımızın abilerine, hocalarına, yöneticilerine ve taraftarına saygılı olmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu, belki de hayırlara vesile oldu."

"Söylemeyle bu işler olmuyor"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmak istediklerine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Çebi, şunları kaydetti:

"(Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor) diye bir laf vardır. Bunlar yapılmalı ama tatlı cadı gibi burnunuzu oynatarak bunların olmayacağını bilmemiz lazım. Hedef doğru ama bunların gerçekleşebilmesi için el birliği gerekiyor. Söylemeyle bu işler olmuyor. Yapılması lazım. Ama uzun zaman içinde yapmak lazım. Bankalara, bize verdiği destekler için her zaman teşekkür ettik. Çok zor günlerde o bankalar sayesinde ayakta kaldık. Önce evimizin önünü temizleyeceğiz ve sonra bankalardan izin isteyeceğiz."