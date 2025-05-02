Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı, Malatya'daki Yardım Gecesine Katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bir dizi ziyaret ve açılış programı kapsamında geldiği Malatya'da, Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen moral ve yardım gecesine katıldı.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen programda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Yönetim Kurulu Üyeleri Toygun Batallı, İbrahim Şafak Sağlam ve Turgut Koç ile Malatya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Emre Gökçeoğlu da yer aldı. Programa, eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma da katılarak renk kattı.

Gecede bir konuşma yapan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Malatya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'nın acılarını unutmadıklarını belirten Adalı, "Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu gece, Beşiktaş'ın sosyal sorumluluk anlayışının bu topraklarla nasıl bütünleştiğinin en güzel örneklerinden biri" diye konuştu.

Program yapılan konuşmaların ardından çeşitli aktivitelerle devam etti. - MALATYA