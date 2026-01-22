Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Fora'dan Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'a ziyaret

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre ziyarette Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Kaçak, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel ile Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Hakkı Ener Elçi de yer aldı.

Ziyarette Beşiktaş Kulübünün Ankara'da gerçekleştirmeyi planladığı merkez okul projesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Uğur Fora, ziyaretin sonunda Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.