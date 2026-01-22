Haberler

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Fora'dan Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'a ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı ziyaret ederek, kulübün Ankara'da gerçekleştirmeyi planladığı merkez okul projesi hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre ziyarette Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Kaçak, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel ile Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Hakkı Ener Elçi de yer aldı.

Ziyarette Beşiktaş Kulübünün Ankara'da gerçekleştirmeyi planladığı merkez okul projesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Uğur Fora, ziyaretin sonunda Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Beşiktaş, Rafa Silva'ya veda etti

Süper Lig devinde ayrılık! Yıldız isme veda edildi
Manchester United'da ayrılık açıklandı

Manchester United veda etti
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica'da alacağı yıllık ücret belli oldu

Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa'nın Benfica'daki ücretine bakın
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü

Antrenmandan paylaşılan o kare taraftarı sevince boğdu