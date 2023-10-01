Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Oğulcan'ın kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş üstünlüğü ele geçirdi.

Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

- Trendyol Süper Lig: Konyaspor : 0 - Beşiktaş : 2 (Maç sonucu)

KONYA - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Beşiktaş'ın atağa çıktığı esnada Oğulcan, Aboubakar'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Karara sinirlenen Oğulcan topa sert bir şekilde vurarak oyun alanı dışına gönderdi. Hakem Arda Kardeşler'in 2. sarı kartın ardından kırmızı kartını göstermesiyle Oğulcan oyun dışı kaldı.

63. dakikada Ghezzal'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar rakibini çalımlayıp uzak köşeye şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

67. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Prip'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinde dışarı gitti.

73. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Aboubakar'ın şutunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

84. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Chamberlain'in şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

90. dakikada Yunus'un sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde Nzonzi kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ersin'de kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez

Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı (Prip dk. 46), Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 82), Oğulcan Ülgün, Nzonzi, Soner Dikmen (Cicaldau dk. 66), Guilherme, Oliveira (Emrehan Gedikli), Moreno (Yunus Mallı dk. 82)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Muric, Kahraman Demirtaş, Rak

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku (Demir Ege Tıknaz dk. 59), Salih Uçan, Hadziahmetovic (Camberlain dk. 76), Rashica (Ghezzal dk. 59), Zaynutdinov (Onur Bulut dk. 82), Muleka (Cenk Tosun dk. 76), Aboubakar

Yedekler: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Bailly, Onana, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Uğurcan Yazğılı (dk. 45+1 k.k.), Aboubakar (dk. 63) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Oğulcan Ülgün (dk.