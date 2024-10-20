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Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 Geçti

Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. İlk yarıda Ciro Immobile'nin penaltı golü ve Rafa Silva'nın attığı golle siyah-beyazlılar 2-0 önde kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Boranijasevic'in sağ taraftan ortasına kale önünde Kramer vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

22. dakikada sol taraftan Masuaku'nun ortasında arka direkte topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada sağ taraftan Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda kaleci Slowik'in yumrukladığı top ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Immobile'nin önünde kaldı. Immobile'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

28. dakikada Rafa Silva'dan aldığı pasla sol taraftan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, Boranijasevic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45+2. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topta sağ tarafta araya giren Muçi, pasını ceza sahası içindeki Rafa Silva'ya aktardı. Rakibinden sıyrılan Rafa Silva, altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Ali Can Alp

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile

Yedekler: Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Al-Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme Sitya, Emmanuel Boateng, Riechedly Bazoer, Pedrinho, Danijel Aleksic, Yusuf Erdoğan, Blaz Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Louka Prip, Marko Jevtovic, Alessane Ndao, Ufuk Akyol, Hamidou Keyta, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan

Teknik Sorumlu: Fatih Serkan Albayrak

Goller: Ciro Immobile (dk. 30 pen.), Rafa Silva (dk. 45+2) (Beşiktaş)

Sarı kart: Adil Demirbağ (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Ciro Immobile Rafa Silva Konyaspor Beşiktaş 3-sayfa Futbol Spor

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