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Beşiktaş, Konyaspor'a şans tanımadı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yendi. Siyah-beyazlıların gollerini Ciro Immobile ve Rafa Silva kaydetti.

Süper Lig devi Beşiktaş, ligin 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşılaştı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar kazandı.

IMMOBILE PENALTIDAN ATTI

28. dakikada Rafa Silva, merkezden topu harika taşıyarak sol kanatta Semih'e pas verdi. Semih, çizigye inmek istedi fakat savunmada Boranijasevic'İn müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Topun başına geçen Ciro Immobile golünü atarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş, Konyaspor'a şans tanımadı

RAFA SILVA 2 YAPTI

Attığı gol sonrası daha da etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, bu kez de ilk yarının bitimine saniyeler kala Rafa Silva ile golü buldu. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Beşiktaş, Konyaspor'a şans tanımadı

İKİNCİ YARI GOL OLMADI

Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmayınca karşılaşma 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlılar 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş, Konyaspor'a şans tanımadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (3)

Murat Küçük:

Immobıle her maç penaltı gölü garanti zaten Başkada bi numarası yok

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ZİYA BAŞKAN:

maç başlamadan önce ben demiştim Beşiktaş'ı yenerse kazanır diye yendi kazandı

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