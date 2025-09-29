Haberler

Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 Yenerek Galibiyetini Aldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, evinde Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Jota Silva'nın golleriyle kazanırken, Kocaelispor'un tek golü Tayfur Bingöl'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Anfernee Dijksteel pasında ceza yayı sağ tarafından topla buluşan Habib Keita, Tayfur Bingöl'e bıraktı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

69. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Jota Silva, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Aleksandar Jovanovic'te kaldı.

75. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Vaclav Cerny'nin içeri çevirdiği top sol tarafta David Jurasek'e geldi. Bu oyuncu pasını Rafa Silva'ya çıkarırken, Silva'nın altıpas üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Aleksandar Jovanovic meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

90+3. dakikada sol taraftan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Jota Silva'nın kafa vuruşunda önce savunmada Oleksandr Syrota'ya sonra da uzak kale direğine çarpan topu kaleci Aleksandar Jovanovic uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında hakem Ali Şansalan topun çizgiyi geçtiğini işaret ederek, golü verdi. 3-1

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi (Kartal Kayra Yılmaz dk. 77), Orkun Kökçü, Vaclav Cerny (Cengiz Ünder dk. 77), Rafa Silva (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 89), El Bilal Toure, Tammy Abraham (Jota Silva dk. 55)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Botond Balogh (Serdar Dursun dk. 85), Oleksandr Syrota, Muharrem Cihan, Cafumana Show, Habib Keita (Joseph Nonge dk. 71), Rigoberto Rivas (Can Keleş dk. 78), Tayfur Bingöl (Daniel Agyei dk. 79), Darko Churlinov (Tarkan Serbest dk. 46), Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Karol Linetty, Furkan Gedik, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Rafa Silva (dk. 4), Vaclav Cerny (dk. 10), Jota Silva (dk. 90+3) (Beşiktaş), Tayfur Bingöl (dk. 50) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Gökhan Sazdağı (Beşiktaş), Aleksandar Jovanovic, Selçuk İnan, Rigoberto Rivas, Serdar Dursun (Kocaelispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
