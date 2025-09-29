Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 Yendi; Sergen Yalçın Açıklamalarda Bulundu

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyundan önemlisi 3 puan almamız. Zor durumdayız. Oyuncular zor dönemden geçiyor. Yeni oyuncular ve yeni kadrolarla oynayan takım" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kolay oyun olmadı. Çok iyi başladık. 2 farklı öne geçtik. Sonra takımda rahatlık oldu. Sonra rakip çok topla oynamaya başladı. 2'nci yarı erken gol yedik. Yaptığımız hamlelerle oyunu değiştirmeye çalıştık. Oyunun sonunda iyi mücadele ile 3 puan aldık. Oyundan önemlisi 3 puan almamız. Zor durumdayız. Oyuncular zor dönemden geçiyor. Yeni oyuncular ve yeni kadrolarla oynayan takım. Sakatlar cezalılar derken kötü bir gece olmadı. Kazanmak önemliydi" ifadelerini kullandı.

'TAKIMI MAKSİMUM DÜZEYE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Kötü dönemde takıma geldiğini söyleyen Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Yalçın, "Galatasaray maçına daha zaman var. Düşüneceğiz, önümüzdeki hafta bakacağız nasıl kadro ile derbiye çıkacağımıza. Bazen iyi bazen eksiye düşebilirsiniz oyun içinde. Çok hazır değiliz. Bu eksikler zaman içinde eksiye düşürüyor ama ciddi şekilde çalışıyoruz. Milli arada sıkı çalışacağız. Takımı maksimum düzeye getirmeye çalışıyoruz. Biz de yeni geldik. Benim teknik direktör olarak başladığım dönem en zor dönemi. İşler kötü giderken gelmek çok zor. Oyuncuları anlamak lazım. Diğer haftalarda toparlanmayı düşünüyoruz. Bekleyip görmek lazım derbiye hazırlanıyoruz" dedi.

'LİGİN EN BÜYÜK TAKIMINA KARŞI OYNAYACAĞIZ'

Yarın için Galatasaray'a başarılar dileyen Yalçın, "Galatasaray'a başarılar diliyorum yarın. Küçük yaşlardan beri derbilerde bulundum. Derbinin konsantrasyonu farklıdır. Zor bir takımla oynayacağız. Ligin en büyük takımına karşı oynayacağız. Derbi sonuçta belli olmaz" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın konuşmalarını şu şekilde sonlandırdı:

"Kenarlarda oynayan oyuncularımız var. Cerny var, Cengiz var, çok var. Performansına bağlı olarak biri oynayacak biri bekleyecek. Abraham'ın haftaya oynayıp oynamaması belli değil. Omuz sakatlığı yaşadı. Oyun içerisinde oyuncularımızı değiştiriyoruz. Çokta oynayacağımız bir şey yok. Biri olmazsa diğerini oynatıyoruz. Oyuncuları değiştirerek kullanacağız. Kim nerede oynar nasıl oynar oyunda göreceğiz."