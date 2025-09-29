Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 Mağlup Ederek İkinci Üst Üste Galibiyetini Aldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.

Rafa Silva'nın 4. dakikada attığı golle maça başlayan siyah-beyazlı ekip, 10. dakikada Vaclav Cerny'nin golüyle skoru 2-0'a taşıdı. Soyunma odasına 2 farklı galip giren siyah-beyazlı ekip, 50. dakikada Tayfur Bingöl'ün golüne engel olamadı.

Mücadelenin son golü ise 90+3. dakikada kendi filelerini havalandıran Oleksandr Syrota'dan geldi.

Beşiktaş, Galatasaray'la gelecek hafta oynanacak derbi öncesi Kayserispor'un ardından Kocaelispor'u da mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini alarak moral buldu.

Kocaelispor'un hatalarını affetmedi

Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında bulduğu gollerle uzun süre rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, Kocaelispor savunmasının hatalarını değerlendirdi.

İlk gol öncesi Rafa Silva'nın baskısıyla başlayan pozisyonun devamında Portekizli oyuncu, takımını öne geçiren golü kaydetti. 10. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Vaclav Cerny de kalecinin ceza sahası dışındaki müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi.

Rafa Silva gollerine devam etti

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, Kocaelispor karşısında da fileleri havalandırdı.

ikas Eyüpspor'la oynanan sezonun ilk lig maçında son dakikada attığı golle siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren isim olan tecrübeli oyuncu, Zecorner Kayserispor karşısında da hat-trick yaparak 4-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona eren müsabakada galibiyetin mimarı oldu.

Kocaelispor karşısında da 4. dakikada yakaladığı fırsatı gole çevirmeyi başaran Portekizli yıldız, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Cerny golle tanıştı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

10. dakikada Ndidi'nin kafayla kendi yarı sahasından Kocaelispor savunmasının arkasına attığı topa hareketlenen Cerny, kaleci Jovanovic'in ceza sahası dışında elle müdahalesine rağmen topu alarak boş kaleye gönderdi.

Siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşayan Cerny, RAMS Başakşehir maçında El Bilal Toure'nin attığı golün pasını vermişti.

Abraham sakatlandı

Siyah-beyazlı takımda sakatlık geçiren Tammy Abraham oyuna devam edemedi.

53. dakikada Balogh'la orta sahada girdiği hava topu mücadelesi sonrasında yerde kalan Abraham'a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Sağlık ekibinin uyarısının ardından tecrübeli futbolcu oyundan alındı.

55. dakikada yerini Jota Silva'ya bırakan Abraham, kulüp doktoruyla birlikte doğrudan soyunma odasına gitti.

Öte yandan 78. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından Ndidi de oyundan alındı.

Tayfur Bingöl attığı gole sevinmedi

Sezon başında Beşiktaş'ta Kocaelispor'a transfer olan Tayfur Bingöl, 50. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirirken gol sevinci yaşamadı.

Ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla eski takım arkadaşı Mert Günok'u mağlup eden Tayfur Bingöl, golden sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Geçen sezon bonservisi siyah-beyazlı takımdayken Eyüpspor'da kiralık olarak görev yapan Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a karşı oynadıkları lig maçında eski takımına yine gol atmıştı.

Dolmabahçe'de yine kaybetmedi

Bu sezon ligde ev sahibi olduğu maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda yine galip geldi.

Sezonun ilk lig maçında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederken bir sonraki ev sahibi olduğu maçta RAMS Başakşehir'i aynı skorla geçti.

Beşiktaş, Kocaelispor'u da yenerek Dolmabahçe'de oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca bu 3 maçın uzatma dakikalarında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.