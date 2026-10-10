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Beşiktaş, Kocaelispor maçı öncesi son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptı

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Beşiktaş, Kocaelispor maçı öncesi son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlılar, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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