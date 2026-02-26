Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürüyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, şut çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat