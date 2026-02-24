Haberler

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Antrenmanlar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile yapılan müsabakada forma giyen futbolcular ise salonda yenilenme çalışması yaptı.

