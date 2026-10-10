Haberler

Beşiktaş, Kocaelispor ile yarın 43. kez karşılaşacak, son 12 maçta 11 galibiyeti var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı son 12 maçın 11'ini kazanırken, Kocaelispor'un Beşiktaş karşısındaki son galibiyeti 1999'da kaldı.

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 25, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Beşiktaş'ın toplam 83 golüne, Körfez ekibi 40 golle yanıt verdi.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 3-1 ve Kocaeli'de ise 1-0'lık skorlarla kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde "Dolmabahçe"de 21 kez karşılaşırken siyah-beyazlılar, ev sahibi takım avantajını iyi kullandı.

Rakibini 14 kez yenen Beşiktaş, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İstanbul'daki 5 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 50, Kocaelispor ise 23 gol attı.

Kocaelispor'un son galibiyeti 1999'da

Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı.

6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonra ligde oynanan maçlarda ise galibiyet elde edemedi.

Farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı.

Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.

Ligde 12 maçtır rakibine kaybetmiyor

Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde oynadığı son 12 maçın 11'inden galip ayrıldı.

Rakibine 1998-1999 sezonunda 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana oynadığı mücadelelerde 11 galibiyet, 1 de beraberlik yaşadı.

Takımlar arasında Süper Lig'de oynanan son 12 maçta alınan sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
1999-2000Beşiktaş-Kocaelispor1-0
1999-2000Kocaelispor-Beşiktaş1-2
2000-2001Beşiktaş-Kocaelispor3-2
2000-2001Kocaelispor-Beşiktaş1-1
2001-2002Beşiktaş-Kocaelispor4-2
2001-2002Kocaelispor-Beşiktaş0-2
2002-2003Beşiktaş-Kocaelispor2-1
2002-2003Kocaelispor-Beşiktaş0-5
2008-2009Beşiktaş-Kocaelispor5-2
2008-2009Kocaelispor-Beşiktaş1-3
2025-2026Beşiktaş-Kocaelispor3-1
2025-2026Kocaelispor-Beşiktaş0-1

Kaynak: AA
Bu haber 81 sitede yayınlandı.
Önce otomobile sonra bariyerlere çarptı! Sonrası tam bir facia

Önce otomobile ardından bariyerlere çarptı! Sonrası tam bir facia
Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım

Özel'den ağır yanıt: Hayatımda böyle utanç verici yalan duymadım
60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var

60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı

Dünya ayağa kalktı ama Trump yine de onayladı
Sakatken gece kulübünde görüntülendi! Ortalık karıştı

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir

TFF'den Arda Turan bombası!

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Ne bu tavırlar İlkay? Galatasaray taraftarı çileden çıktı