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Beşiktaş Kız Futbol U15 Takımı Bilecik Kolej Spor Kulübü ile berabere kaldı

Beşiktaş Kız Futbol U15 Takımı, Bilecik Kolej Spor Kulübü ile yaptığı dostluk maçında 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında 4 Bilecikli kız oyuncu Beşiktaş tarafından beğenildi.