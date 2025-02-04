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Beşiktaş, Kırklarelispor'u 2-0 Mağlup Etti

Beşiktaş, Kırklarelispor'u 2-0 Mağlup Etti
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. maçında Beşiktaş, iç sahada Kırklarelispor'u 2-0 yenerek galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Muçi ve Joao Mario kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. maçında Beşiktaş, konuk ettiği Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muçi, rakibini geçip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 1-0

79. dakikada Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında Rashica'nın, içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde Joao Mario boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

86. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Rashica'nın içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Fahri Kerem Ay'ın yaptığı vuruşta kaleci Burak Sarı, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Şenol Bektaş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut (Fahri Kerem Ay dk. 83), Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Salih Uçan (Svensson dk. 73), Chamberlain (Gedson Fernandes dk. 62), Muçi (Rashica dk. 72), Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu (Yakup Arda Kılıç dk. 63)

Yedekler: Mert Günok, Baran Can, Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Arda Özüarap

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Kırklarelispor: Burak Sarı, Raşit Yöndem, Erdoğan Kaya, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya (Emir Miray Köksal dk. 90), Semih Üstün (Yücel Candemir dk. 82), Taşkın Kartal, Denizhan Taşkan (Hozan Harman dk. 90), Erdem Dikbasan, Eray Karataş (Berke Can Özsoy dk. 90+1), Okan Derici (Cemil Devrim dk. 90+1)

Yedekler: Erkam Erginsoy, Emre Balkı, Rüzgar Derici, Ertuğrul Tüysüz, Burak Bozbey

Teknik Direktör: Ahmet Duman

Goller: Muçi (dk. 62), Joao Mario (dk. 79) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Salih Uçan, Fahri Kerem Ay (Beşiktaş), Yücel Candemir (Kırklarelispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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