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Beşiktaş, Kırklarelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Kırklarelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Yardımcı antrenör Erling Moe eşliğinde yapılan idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları ön plandaydı. Bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılamadı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Erling Moe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Twente maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncuların ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, ülkesi Norveç'te olması nedeniyle bugünkü antrenman yardımcısı Erling Moe yönetiminde gerçekleştirildi.

Kartal'da antrenmana sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov katılmadı.

Sağ hamstring tendon yaralanması nedeniyle tedavi süreci devam eden Tayyip Talha Sanuç ise sahaya dönüş antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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