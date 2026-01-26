Haberler

Beşiktaş : "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, Roma kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir." - İSTANBUL

