Beşiktaş: "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, Roma kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir."
Beşiktaş, futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartların gerçekleştiğini duyurdu. Roma kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecek.
Beşiktaş : "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, Roma kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor