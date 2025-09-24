Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Müsabakada golleri Rafa Silva (15', 32') ve Abraham (45+1') kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Orkun'un derinlemesine pasına hareketlenen Rafa Silva, kaleci Bilal'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1
20. dakikada sol kanattan kullanılan taç sonrası topla buluşan Rafa Silva'nın pasında ceza sahası içinde. Abraham'ın şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
32. dakikada Beşiktaş'ın soldan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Rafa Silva'nın gelişine vuruşunda top filelere gitti. 0-2
45+1. dakikada Kayra'nın hatalı pasında topla buluşan Abraham ceza sahasına girerek kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı Bilal'in solundan ağlara yolladı. 0-3
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bilal Gölen, Anıl Usta
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra, Arif, Carole, Nurettin, Opoku, Jung, Dorukhan, Cardoso, Tuci
Yedekler: Onurcan, Şamil, Abdulsamet, Mehmet Eray, Burak, Yiğit Emre, Arda, Mustafa, Talha
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Devrim, Abraham
Yedekler: Ersin, Emre, Paulista, Demir Ege, Kartal, Necip, Tuna, Asım Efe
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Rafa Silva (dk. 15 ve32), Abraham (dk. 45+1)
Sarı kart: Nurettin (Kayserispor) - KAYSERİ