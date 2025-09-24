Haberler

Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 Geçti

Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Beşiktaş, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Müsabakada golleri Rafa Silva (15', 32') ve Abraham (45+1') kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Orkun'un derinlemesine pasına hareketlenen Rafa Silva, kaleci Bilal'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1

20. dakikada sol kanattan kullanılan taç sonrası topla buluşan Rafa Silva'nın pasında ceza sahası içinde. Abraham'ın şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

32. dakikada Beşiktaş'ın soldan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Rafa Silva'nın gelişine vuruşunda top filelere gitti. 0-2

45+1. dakikada Kayra'nın hatalı pasında topla buluşan Abraham ceza sahasına girerek kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı Bilal'in solundan ağlara yolladı. 0-3

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bilal Gölen, Anıl Usta

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra, Arif, Carole, Nurettin, Opoku, Jung, Dorukhan, Cardoso, Tuci

Yedekler: Onurcan, Şamil, Abdulsamet, Mehmet Eray, Burak, Yiğit Emre, Arda, Mustafa, Talha

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Devrim, Abraham

Yedekler: Ersin, Emre, Paulista, Demir Ege, Kartal, Necip, Tuna, Asım Efe

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Rafa Silva (dk. 15 ve32), Abraham (dk. 45+1)

Sarı kart: Nurettin (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
