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Beşiktaş, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Maçta Aboubakar ve Chamberlain'in attığı gollerle Beşiktaş, galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Ramazan Civelek'in sol taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Jeanvier'in arka direğe aşırdığı topa Mane kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-1

51. dakikada ceza sahası içinde Aboubakar'ın topuk pasında topla buluşan Salih, bekletmeden ceza yayına pasını gönderdi. Ceza yayında topu alan Ghezzal'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

56. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornere altıpasın içinde iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

62. dakikada Salih Uçan'ın savunma arkasına uzun pasında topu alan Chamberlain ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

90+4. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Aboubakar'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Rosier dk. 73), Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Ghezzal (Demir Ege Tıknaz dk. 73), Salih Uçan (Necip Uysal dk. 89), Chamberlain (Rashica dk. 73), Cenk Tosun (Zainutdinov dk. 79), Aboubakar

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rebic, Amartey, Muleka, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Jeanvier (Kolovetsios dk. 61), Attamah, Carole, Ackah (Baran Ali Gezek dk. 67), Gökhan Sazdağı (Aylton Boa Morte dk. 67), Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek (Bahoken dk. 61), Mane (Talha Sarıaslan dk. 89), Thiam

Yedekler: Onurcan Piri, Hosseini, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Aboubakar (dk. 56), Chamberlain (dk. 62) (Beşiktaş), Mane (dk. 47) (Kayserispor)

Sarı kart: Aboubakar (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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