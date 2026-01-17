Haberler

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan basına kapalı idman, kondisyon ve taktik çalışmalarına odaklandı.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 18'inci haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 16: 00'da yapacağı antrenmanın ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

