Beşiktaş Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

