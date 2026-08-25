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Beşiktaş, Kauno Zalgiris Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında 27 Ağustos'ta Litvanya'da Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Italiano yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar yapıldı. Takım yarın özel uçakla Litvanya'ya gidecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'nın Kauno Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik idman yapan futbolcular, ısınma koşularının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş yarın saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapılacak çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, saat 15.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Litvanya'ya gidecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano ve bir futbolcu TSİ 19.30'da mücadelenin oynanacağı Dariaus Gireno Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Kaynak: AA
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