Beşiktaş, Kauno Zalgiris Maçı Hazırlıklarına Başladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'nın Kauno Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik idman yapan futbolcular, ısınma koşularının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş yarın saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapılacak çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, saat 15.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Litvanya'ya gidecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano ve bir futbolcu TSİ 19.30'da mücadelenin oynanacağı Dariaus Gireno Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Kaynak: AA