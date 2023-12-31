Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, Beşiktaş Artaş U-19 Takımı ile yapılan antrenman maçı sonrası tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından salı günü saat 13.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL