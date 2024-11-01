Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Kasımpaşa ile 43. Randevusuna Çıkıyor

Beşiktaş, Kasımpaşa ile 43. Randevusuna Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 40 karşılaşmada 26 galibiyetle rakibine üstünlük sağlarken, bu maçı kazanarak puanını artırmak istiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa ile 43. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile topladığı 11 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Ligde 43. randevu

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne dek 40 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 26 kez rakibine üstünlük kurarken, Paşa ise 8 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da 1'er puana razı oldu. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 87 kez havalandırırken, Kasımpaşa 49 golle karşılık verdi. İki İstanbul ekibi arasında oynanan son müsabakayı, lacivert-beyazlılar 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ta 3 isim sınırda

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesi Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlar geri dönüyor

Beşiktaş'ta Necip Uysal dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen kaleci Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista sakatlığını atlattı. Söz konusu futbolcular, Giovanni van Bronckhorst'un görev vermesi halinde Kasımpaşa karşısında forma giyebilecek.

Zorbay Küçük düdük çalacak

Beşiktaş - Kasımpaşa müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

Esenyurt'ta koltuğa oturan kayyum Can Aksoy'dan bir talimat daha

 Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, hilekar firmaların listesini güncelledi
Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma

Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
STEAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Steam'e neden girilmiyor? Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında, nereli? GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi? Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.